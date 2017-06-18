18 июня состоится второй этап Кубка «PRO SPORT 2017»

09:25, 18 июня 2017, ПАИ

18 июня в Черёхе состоится второй этап Кубка «PRO SPORT 2017». Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В 11:00 состоится регистрация участников (для тех, кто не зарегистрировался ранее) и получение номеров, в 12:00 - церемония открытия и построение участников Кубка «PRO SPORT». На 12:10 запланирован раздельный старт через 30 секунд без разрыва между возрастными группами. Награждение начнется после финиша крайнего участника.

В состязаниях примут участие три группы юноши и девушки 2000-2008 годов рождения, любители – мужчины и женщины 1999 года рождения и старше, профессионалы – мужчины и женщины от 1999 года рождения. Дистанции будут варьироваться от 2 до 10 км в зависимости от групп. Спортсмены будут бегать в Черёхе по двухкилометровому кругу.