Городские власти поздравили псковских медиков с праздником

09:59, 18 июня 2017, ПАИ

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации Пскова глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили медиков с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прессзслужбе муниципалитета.

«Ваш труд - это великое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет самые большие ценности, дарованные человеку, - жизнь и здоровье. Ваш высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни», - говорится в поздравлении.

Иван Цецерский и Игорь Калашников выразили признательность всем медицинским работникам за труд, самопожертвование, любовь к людям, преданность своей профессии. «Именно медикам мы обязаны своим появлением на свет, хорошим самочувствием и настроением. В трудные минуты вы помогаете жителям нашего города преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость жизни. Ваш профессионализм, искреннюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пациентов», - подчеркнули они.

В заключение Иван Цецерский и Игорь Калашников пожелали медикам крепкого здоровья, профессионального роста, материального благополучия и счастья.