Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО)

11:09, 18 июня 2017, ПАИ

Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН и экс-ведущая ГТРК «Псков» Юлия Алёшина приняла участие в телепередаче по преображению девушек «Перезагрузка» на канале ТНТ.

Сейчас 36-летняя Юлия работает руководителем пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

257-й выпуск программы «Перезагрузка» вышел в эфир телеканала в 11:00 18 июня.

Перезагрузка, 6 сезон, 23 выпуск (18.06.2017) от Перезагрузка на Rutube.

Юлия работает с заключёнными и подозреваемыми. Она отметила, что «тюрьма - грустная история, а у неё до сих пор волосы шевелятся», когда она заходит на территорию СИЗО «Кресты». Юлия рассказала, что воспитывает троих сыновей и трижды была замужем. По её собственному признанию, всем своим мужьям она поломала жизнь. «Хочу, чтобы психолог помог разобраться мне в себе», - добавила Юлия.

Психолог отметил, что на самом деле героиня боится мужчин, не умеет расслабляться и сосредоточена исключительно на карьере, поэтому воспринимает жизнь как полосу препятствий. Юлия, в свою очередь, рассказала, что не считает себя счастливой и очень хочет завести семью.

Психолог дал героине задание вместе с командой пройти полосу препятствий в спортивном зале, при этом отметил, что Юлия полагается только на тех, кто побеждает, не умеет работать в команде и просить помощи. «Увы, героиня провалила эксперимент», - констатировал психолог проекта. «Я игрок-одиночка, я не привыкла с кем-то советоваться ни в жизни, ни на работе», - подтвердила Юлия.

Затем с героиней работал профессиональный стоматолог, пластический хирург и косметолог: героине сделали красивую улыбку, изменили форму груди, выполнили подтяжку лица и биоревитализацию. «Я другая! Минус десять лет! Мне даже макияж не нужен» - прокомметировала Юлия работу профессионалов.

Стилисты предложили героине попробовать носить брюки и избавиться от стиля «бэби-долл». Первый образ, который примерила Юлия, - зауженные белые брюки с яркой блузой, второй образ - кружевная летящая юбка-миди с лёгкой блузой, расшитой цветами.

Ведущая «Перезагрузки» Ксения Бородина отметила, что с Юлией приятно работать. «Ты разговариваешь, от тебя есть отдача!», - обратила внимание Ксения.

Окончательный образ для героини создали стилист Евгений Жук, который поработал с её причёской, и визажист Сердар Камбаров, который выполнил макияж.

Финальный образ Юлии: длинное красное платье, босоножки на высоком каблуке, тёмные длинные волосы, ярко-красная помада. «Я кайфую от новой себя! Я изменилась, я счастлива до слёз. Моя перезагрузка состоялась», - отметила Юлия.

Юлия Алёшина родилась в Пскове в 1980 году. В 2002 году окончила филфак Псковского государственного педагогического института (ПсковГУ), а в 2009 году прошла переподготовку по специализации «Практическая журналистика».

Она работала учителем в псковской школе № 3 (2005-2006 гг.), ответственным секретарем газеты «АиФ – Псков» (2006 г.), ГТРК «Псков» (2006-2013 гг.), начальником пресс-службы Псковского юридического института ФСИН России (2008-2009 гг.), ди-джеем радиостанции «Рекорд» и руководителем пресс-службы в УФСИН России по Псковской области (2009-2013 гг.).