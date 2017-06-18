12 часов достигло время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца

11:29, 18 июня 2017, ПАИ

Верующие, желающие прикоснуться к мощам Николая Чудотворца в Москве, должны провести в очереди примерно 12 часов. Об этом сообщается на официальной странице для паломников в интернете. Данные приводятся на 17 июня в 12:15 по московскому времени.

Отмечается, что среднее время ожидания в очереди в воскресенье и рабочие дни составляет примерно 3,5 часа. В субботу число желающих вырастает в разы за счет приезжающих из регионов. В связи с этим ранее москвичей попросиливыбрать для посещения святыни будни.

Николая Чудотворца с 21 мая находятся в храме Христа Спасителя. К ним можно прикоснуться ежедневно с 8:00 до 21:00 до 12 июля. Святыню посетили в общей сложности 787 800 человек.