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В Великих Луках повторно задержаны пьяные водители

В Великих Луках повторно задержаны нетрезвые водители, который ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице Островской полицейские остановили автомобиль Volkswagen Caravella. Выяснилось, что транспортным средством управлял 31-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Новослободской задержан водитель автомашины ВАЗ 2108, который также управлял транспортным средством в состоянии опьянения. По всем выявленным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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