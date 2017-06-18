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Общество

Псковская полиция примет участие в акции «Завтра была война»

Псковская полиция примет участие в общероссийской социальной акции «Завтра была война», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 21 июня в 22 часа стражи порядка, ветераны и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области соберутся на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда­та, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгут свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата, погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, полицейские возложат цветы. Завершится акция минутой молчания.

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