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Общество

Полицейские рассказали отдыхающим в «Алых парусах» ребятам о зависимостях

Сотрудники УМВД России по Псковской области посетили детский оздоровительный лагерь «Алые паруса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие в плановой проверке, разъяснительных и профилактических мероприятиях приняли также Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители прокуратуры и областного управления МЧС.

Участники проверки обращали внимание не только на соблюдение прав ребенка, но и на безопасность объектов, качество продуктов питания, условия проживания, культурно-массовую составляющую и многое другое.

Ежегодно в летний период сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области принимают участие в разъяснительной работе с подростками с целью создания объективного представления о негативном воздействии наркотиков на здоровье человека, формирования готовности отказаться от любых форм потребления наркотических средств. 

На этот раз сотрудники Управления рассказали ребятам о том, какая бывает зависимость, что такое наркомания и насколько губительны для человека последствия потребления психоактивных веществ. Слушатели также узнали и о юридической ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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