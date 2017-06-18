Полицейские рассказали отдыхающим в «Алых парусах» ребятам о зависимостях

12:58, 18 июня 2017, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области посетили детский оздоровительный лагерь «Алые паруса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие в плановой проверке, разъяснительных и профилактических мероприятиях приняли также Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители прокуратуры и областного управления МЧС.

Участники проверки обращали внимание не только на соблюдение прав ребенка, но и на безопасность объектов, качество продуктов питания, условия проживания, культурно-массовую составляющую и многое другое.

Ежегодно в летний период сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области принимают участие в разъяснительной работе с подростками с целью создания объективного представления о негативном воздействии наркотиков на здоровье человека, формирования готовности отказаться от любых форм потребления наркотических средств.

На этот раз сотрудники Управления рассказали ребятам о том, какая бывает зависимость, что такое наркомания и насколько губительны для человека последствия потребления психоактивных веществ. Слушатели также узнали и о юридической ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.