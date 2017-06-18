Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы

13:54, 18 июня 2017, ПАИ

В сентябре военнослужащие Вооруженных сил России и бундесвера проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей, сообщает "Интерфакс".

«Согласно плану международной деятельности Министерства обороны на территории России с 3 по 15 сентября предусмотрено проведение совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями военнослужащими бундесвера и личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа», - сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Предварительно в конце июня представители Минобороны России и Германии проведут рекогносцировку района совместных поисковых работ в Ленинградской области, а также определят воинские захоронения, где будут вестись работы по уходу за ними. Планируется посещение немецких воинских захоронений в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область), российских воинских захоронений на Синявинских высотах и «Невском пяточке».

По итогам рекогносцировки, будет подготовлен конкретный план работ военнослужащих двух государств.