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Общество

Владельцы пиццерии в Омске вынуждены заказывать продукты в Псковской области

Владельцы пиццерии в Омске заказывают продукты в Псковской области, сообщает издание «Коммерческие вести».

Пиццерия Pizza Cut открылась в Омске в августе прошлого года. Владельцы кафе Артур Климцов и Денис Волков рассказали, что омских продуктов у них почти нет.

«В основном заказываем продукты из Челябинска, Екатеринбурга, Псковской области. Мы пробовали удешевлять некоторые позиции, вводили омские продукты, но качество хромало. Производителей качественных сыров моцаререллы и гауды, 45 кг которых мы расходуем каждые два-три дня, в Омске нет», - признались Артур и Денис.

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