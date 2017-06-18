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Общество

Уроженка Псковской области с ребёнком жила в другом регионе на пособие в 800 рублей

В Пензенской области уроженка Псковской области с ребёнком жила на пособие в 800 рублей, сообщает penzainform.ru.

Во время проверки опекунских семей прокуратура Наровчатского района обнаружила, что в Наровчате женщина с родным ребенком живет на пособие, размер которого чуть более 800 рублей в месяц.

Ситуацию взял под личный контроль прокурор. Установлено, что ребенок родился в 2015 году в Московской области. В свидетельстве о рождении указана фамилия матери, не соответствующая фамилии этой жительницы Наровчата, то есть ее материнство юридически не оформлено.

Единственный законный представитель ребенка - его отец - отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился 15 июня 2017 года. Мать ребенка, уроженка Псковской области, судима и в настоящее время беременна.

Отсутствие документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее материнство, не дает женщине возможности реализовать свои социальные права и выступать в качестве законного представителя ребенка.

«По выявленным нарушениям в деятельности районных органов опеки и попечительства и социальной защиты населения внесено представление, которое находится на рассмотрении. Все уполномоченные органы принимают срочные меры к оформлению документов членов семьи и получению соответствующих мер социальной поддержки», - сообщила  старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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