Составлен портрет российского путешественника

15:02, 18 июня 2017, ПАИ

Россияне стали меньше путешествовать за границу для отдыха, но при этом за рубежом за последний год стали тратить больше денег на 40%, пишет греческий сайт money-tourism.gr со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

«Зарегистрировано значительное сокращение числа туристов из России в 2016 году, которые путешествуют с целью отдыха. Парадокс, однако, заключается в том, что при сокращении общего числа туристов выросли их расходы. В среднем расходы российского путешественника в 2016 году увеличились на 40%, о сравнению с 2015 годом, достигнув 730 евро вместо 570 евро. Российских путешественников с бюджетом менее 635 евро на человека становится меньше, и растет число людей с бюджетом более 635 евро на человека. Сейчас расходы 55% туристов более 40 тысяч рублей на человека и у 45% туристов меньше 40 тысяч рублей. В 2015 году их было соответственно 33% и 67%», — пишет издание.

Издание отмечает, что в 2013 году российский турист в среднем тратил за поездку 830 евро (или 34,977 тысячи рублей при среднем курсе 42 рубля за евро), в 2014 году – 740 евро (37,688 тысячи рублей при среднем курсе 51 рубль за евро, в 2015 году – 570 евро (38,564 тысячи рублей при среднем курсе 68 рубля за евро), в 2016 году – 730 евро (54,230 тысячи рублей при среднем курсе 74 рубля за евро).

Согласно профилю российского путешественника, молодежь в возрасте от 16 до 20 лет ездит чаще для участия в культурно-массовых мероприятиях, люди в возрасте между 21 и 40 годами больше посещают курорты или выбирают круизы и гораздо реже посещают достопримечательности, родственников и друзей. В отличие от них категория людей в возрасте старше 51 года в первую очередь путешествует для того, чтобы посетить достопримечательности, родственников и друзей.

При этом резко сократилось число россиян, выезжающих организованно, через турагентства.

Что касается продолжительности поездок, независимые путешественники выбирают поездки на несколько дней или больше, чем на две недели, в то время как организованные туристы в основном едут на 1,5-2 недели.

Независимые путешественники используют в основном хостелы и трехзвездочные отелей, а организованные выбирают отели от трех звезд и выше.

Еще одной особенностью независимых путешественников является то, что они ведут более активный образ жизни, занимаясь в свободное от основной деятельности время бегом, катанием на лыжах в Альпах и различными экстремальными видами спорта, в отличие от тех, кто путешествует организованно, пишет издание.