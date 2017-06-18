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Общество

Названы самые популярные цвета автомобилей

Специалисты аналитической компании BASF назвали самые востребованные цвета для автомобилей и спрогнозировали, какие оттенки будут популярны в ближайшие годы, пишет Motor.

По их словам, автолюбители постепенно переходят к теплым оттенкам, подчеркивая красоту телесного цвета. Это свидетельствует о том, что люди перестают воспринимать автомобиль только как средство передвижения. На сегодняшний день машина – это комплекс, необходимый для жизни.

Эксперты говорят о том, что, к примеру, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в ближайшее время популярными станут золотые оттенки, в США – темно-синие.  Азиатско-Тихоокеанский регион заинтересуется красным и жемчужно-белым цветом авто.

Несмотря на это, своей популярности не утратят и такие классические цвета, как серый, черный и белый.

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