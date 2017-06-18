0
17:34
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
15:21
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
13:54
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
12:57
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:50
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:09
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО)
09:59
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
Еще новости
Общество

С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии

С 1 июля в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» по техническим причинам прекращается продажа билетов на посещение музеев, экскурсии и продажа сувениров. Как поясняется на сайте Пушкинского заповедника, это не означает закрытия музеев. Музеи работают в обычном режиме.

Приобрести билеты в музеи-усадьбы «Михайловское» и «Тригорское» можно только в кассах: экскурсионного бюро Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, Бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1) ; музея-усадьбы «Петровское»; литературно-этнографического комплекса «Бугрово».

«Приносим вам свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении администрации заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
18 июня 2017
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
18 июня 2017
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
18 июня 2017
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО)
18 июня 2017
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО) 2
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
18 июня 2017
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
День медицинского работника отмечается сегодня
18 июня 2017
День медицинского работника отмечается сегодня

Идет загрузка...