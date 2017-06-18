С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии

15:21, 18 июня 2017, ПАИ

С 1 июля в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Тригорское» по техническим причинам прекращается продажа билетов на посещение музеев, экскурсии и продажа сувениров. Как поясняется на сайте Пушкинского заповедника, это не означает закрытия музеев. Музеи работают в обычном режиме.

Приобрести билеты в музеи-усадьбы «Михайловское» и «Тригорское» можно только в кассах: экскурсионного бюро Научно-культурного центра (посёлок Пушкинские Горы, Бульвар имени С. С. Гейченко, д. 1) ; музея-усадьбы «Петровское»; литературно-этнографического комплекса «Бугрово».

«Приносим вам свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении администрации заповедника.