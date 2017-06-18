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Культура

21 июня в Михайловском отметят усадебный праздник «День рождения Надежды Осиповны Пушкиной»

21 июня в Михайловском отметят усадебный праздник «День рождения Надежды Осиповны Пушкиной», сообщается на сайте учреждения.

Впервые этот праздник провели десять лет назад. В программу включались разные события: от театрализованных экскурсий до встречи с историографом рода Пушкиных В. М. Русаковым, но самым стабильным был ключевой элемент праздника – выставка мемориальной иконы рода Пушкиных «Воскресение Христа». В прошлом году, в связи со 175-летием приезда в Михайловское, в этот день вспоминали и других членов семьи поэта – его жену и детей, осуществив выставочно-просветительный проект «Цветы и травы Михайловского». В этом году есть повод вспомнить, наряду с матерью поэта, его отца. У Сергея Львовича Пушкина в этом году юбилей – 250 лет со дня рождения.

Экспонирование иконы «Воскресение Христа» в гостиной Дома-музея А. С. Пушкина состоится 21 июня с 10:00 до 16:00. На 15:00 запланирована музыкально-литературная композиция «Цветы, любовь, деревня, праздность...». 21-25 июня пройдёт выставка цветочных растений усадьбы пушкинской поры «Сад наш прелестен».

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