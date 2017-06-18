0
17:34
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
15:21
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
13:54
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
12:57
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:50
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:09
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО)
09:59
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
Еще новости
Общество

20 июня в Великие Луки прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников российских

20 июня в Великие Луки прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников, сообщается на сайте Великолукской епархии.

Ковчег, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пробудет в городе до 5 июля.

Торжественная встреча святыни состоится 20 июня в 14:00 в домовом храме святителя Николая при Епархиальном управлении. Предполагается, что святыня будет пребывать в домовом храме святителя Николая до 23 июня. Адрес храма:  Великие Луки, улица Ставского, д. 63/4, Великолукское Епархиальное управление, 3 этаж.

Вечером, 23 июня, святыня пребудет в Свято-Тихоновский собор Великих Лук, где перед началом вечернего богослужения состоится торжественная встреча.

Принесение ковчега с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь. В ковчеге находятся частицы святых мощей 54 мучеников, пострадавших за веру в ХХ векеу, среди них - святитель и исповедник, Патриарх Московский и всея Руси Тихон, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский, исповедник, священноисповедник Сергий Правдолюбов, преподобномученица Елизавета Федоровна и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
18 июня 2017
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
18 июня 2017
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
18 июня 2017
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО)
18 июня 2017
Бывшая пресс-секретарь псковского УФСИН приняла участие в «Перезагрузке» на ТНТ (ВИДЕО) 2
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
18 июня 2017
Городские власти поздравили псковских медиков с праздником
День медицинского работника отмечается сегодня
18 июня 2017
День медицинского работника отмечается сегодня

Идет загрузка...