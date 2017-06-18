20 июня в Великие Луки прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников российских

17:25, 18 июня 2017, ПАИ

20 июня в Великие Луки прибудет ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников, сообщается на сайте Великолукской епархии.

Ковчег, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пробудет в городе до 5 июля.

Торжественная встреча святыни состоится 20 июня в 14:00 в домовом храме святителя Николая при Епархиальном управлении. Предполагается, что святыня будет пребывать в домовом храме святителя Николая до 23 июня. Адрес храма: Великие Луки, улица Ставского, д. 63/4, Великолукское Епархиальное управление, 3 этаж.

Вечером, 23 июня, святыня пребудет в Свято-Тихоновский собор Великих Лук, где перед началом вечернего богослужения состоится торжественная встреча.

Принесение ковчега с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь. В ковчеге находятся частицы святых мощей 54 мучеников, пострадавших за веру в ХХ векеу, среди них - святитель и исповедник, Патриарх Московский и всея Руси Тихон, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский, исповедник, священноисповедник Сергий Правдолюбов, преподобномученица Елизавета Федоровна и другие.