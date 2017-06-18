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Общество

Из-за редкой птицы в Эстонии запретили гонки байкеров

Из-за редкой птицы под названием малый подорлик в Эстонии запретили гонки байкеров. Департамент окружающей среды запретил соревнования международного съезда байкеров в Отепя по подъёму на холм, сообщает stolitsa.ee.

Традиционный международный съезд байкеров, который проходит 16-18 июня, собрал около 200 владельцев мотоциклов. 17 июня участники съезда не смогли провести громкое соревнование. Рядом с возвышенностью Марьямяги, где проходил второй этап чемпионата Эстонии по подъему на холм на мотоцикле, находится недавно обнаруженное гнездо редкого в стране вида пернатых — малого подорлика.

По словам пресс-секретаря департамента Силле Адер, байкерское мероприятие сопровождается сильным и продолжительным шумом, который существенно нарушил бы условия гнездования находящихся под охраной птиц. «Соревнования были запланированы на период гнездования, когда птицы очень чувствительны к нарушению их покоя. Поэтому мы не согласны с проведением соревнований по подъему на холм на этой территории 17 июня 2017 года», — объяснила Адер точку зрения департамента.

В одном из постов на странице департамента в Facebook отмечено, что Эстония гордится богатством своей природы и призывает ее жителей всегда беречь и защищать флору и фауну, относясь к ним «с любовью».

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