Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия

17:34, 18 июня 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) Александр Котов от имени депутатов поздравил медиков с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия, - отметил Александр Котов. - Каждый день люди в белых халатах приходят на помощь тем, кто попал в беду, кто нуждается в поддержке, заботе и участии. Каждый день врачи и медсёстры профессионально выполняют свою работу, результат которой – спасённые человеческие жизни, возвращённое здоровье, счастье материнства, обретённая вера в свои силы. Ответственность медиков перед людьми и обществом чрезвычайно высока, так же, как и высока ответственность государства за стабильно работающую медицинскую отрасль».

Александр Котов подчеркнул, что в Псковской области развитие здравоохранения является приоритетом номер один. В регионе строятся современные медицинские центры и модернизируются существующие больницы, внедряются новые технологии, укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения.

По его словам, за последнее десятилетие региональная медицина шагнула на новый уровень, но и нерешённых проблем ещё немало. «Создание достойных условий труда для медицинских работников – одна из главных наших задач. Ещё раз с праздником! Спасибо вам за милосердие, терпение и выдержку! Благополучия вам и вашим семьям!» - пожелал медикам спикер Собрания.