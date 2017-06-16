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Следователи разбираются в обстоятельствах падения девочки из окна псковской многоэтажки

На месте падения 14-летней девочки из окна 9 этажа на улице Юбилейной, 50 в Пскове работают следователи, сообщил Псковскому агентству информации старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Антон Доброхотов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Антона Доброхотова, у него нет данных находилась ли девушка в квартире одна или нет. Также пока неизвестно был ли это несчастный случай или спланированное самоубийство.

С родителями погибшей работают психологи ГУ МЧС России по Псковской области.

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