Следователи разбираются в обстоятельствах падения девочки из окна псковской многоэтажки
На месте падения 14-летней девочки из окна 9 этажа на улице Юбилейной, 50 в Пскове работают следователи, сообщил Псковскому агентству информации старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Антон Доброхотов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По словам Антона Доброхотова, у него нет данных находилась ли девушка в квартире одна или нет. Также пока неизвестно был ли это несчастный случай или спланированное самоубийство.
С родителями погибшей работают психологи ГУ МЧС России по Псковской области.