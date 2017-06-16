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Происшествия

В России смертность в ДТП снизилась на 10%

Дороги России стали безопаснее, о чем свидетельствует снижение количества ДТП со смертельным исходом на 10% и аварий с пострадавшими на 5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ.

Полиция оперирует данными за пять месяцев этого года, из которых ясно, что дорожных аварий с пострадавшими в стране произошло на 2,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Особенно большого снижения достиг показатель смертности в ДТП.

В Минздраве России считают, что этому способствует увеличение оперативности оказания медпомощи. «В 2016 году был обновлен парк санитарного автотранспорта с высокой степенью износа. В субъекты направлено 2154 автомобиля скорой помощи и 113 реанимобилей. 94% бригад скорой помощи прибывали на место происшествия менее чем за 20 минут», — заявили в ведомстве.

Впрочем, снижение происходит за счет некоторых регионов, например, Москвы и Подмосковья, но в двух федеральных округах смертность даже выросла: в Дальневосточном — на 16% и Уральском — на 4%, пишет источник.

Эксперты считают, что причина здесь не только в качестве дорог, но и в неудовлетворительной работе надзорных органов.

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