Минфин и ЦБ проводят анализ нарушений в сфере страхования заемщиков

08:29, 19 июня 2017, ПАИ

Министерство финансов и Банк России анализируют нарушения в сфере страхования заемщиков, согласно поручению президента РФ по итогам Госсовета в мае. Срок исполнения поручения — до 1 октября 2017 года, пишет газета «Известия».

В частности, Минфин и ЦБ проверяют нарушения, связанные с дискриминирующими условиями, включенными в договоры страхования, при которых вероятность получения выплат сведена до минимума в случае серьезных хронических заболеваний.

Эксперты предлагают запретить на законодательном уровне отказ в страховых выплатах заемщикам, узнавших о серьезных хронических заболеваниях уже после подписания договора.