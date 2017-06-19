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Общество

Минфин и ЦБ проводят анализ нарушений в сфере страхования заемщиков

Министерство финансов и Банк России анализируют нарушения в сфере страхования заемщиков, согласно поручению президента РФ по итогам Госсовета в мае. Срок исполнения поручения — до 1 октября 2017 года, пишет газета «Известия».

В частности, Минфин и ЦБ проверяют нарушения, связанные с дискриминирующими условиями, включенными в договоры страхования, при которых вероятность получения выплат сведена до минимума в случае серьезных хронических заболеваний.

Эксперты предлагают запретить на законодательном уровне отказ в страховых выплатах заемщикам, узнавших о серьезных хронических заболеваниях уже после подписания договора.

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