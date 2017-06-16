Из-за неосторожного курения великолучанка оказалась в больнице

08:36, 19 июня 2017, ПАИ

18 июня в Великих Луках произошел пожар в квартире дома № 11 по проспекту Гагарина. Как стало известно Псковскому агентству информации, на лоджии повреждена отделка по всей площади. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем при курении женщины, она доставлена в больницу с отравлением угарным газом.

Кроме того, вчера из-за короткого замыкания электропроводки в селе Чихачёво Бежаницкого района сегорели жилой дом и сарай. В Пскове на Юбилейной, 87 из-за несторожного обращения с огнем на балконе сгорел мусор.

В 3:16 в Себеже на улице Первомайской, 73 сгорел автомобиль ВАЗ-2107. Предположительная причина — неисправность электрооборудования.