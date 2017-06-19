Всемирный день мотоциклиста отмечается 19 июня

08:42, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста, пишет портал сalend.ru.

Традиция отмечать День мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

В середине 1990-х годов в акции участвовали, по результатам добровольной переписи, уже более 5 тысяч человек. В 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org) - основная площадка, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации транспорта.

До 2000 года акции устраивались неформально: для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть и в России, также она работает в Канаде, Мексике, Эквадоре, Пуэрто-Рико, Израиле, на Филиппинах.

До 2008 года датой Дня считалась третья среда июля, но затем День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Дата была изменена для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.