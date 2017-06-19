Ларион Пропольник наступил по народному календарю

08:52, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня по народному календарю наступил Ларион Пропольник, пишет портал сalend.ru.

По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято называть Новым — в отличие от святого Илариона Великого, жившего в IV веке (его память совершается 3 ноября). Иларион Новый, который жил в IX веке, родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии.

В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. После смерти игумена братия хотели избрать на его места Илариона, но он, узнав об этом, тайно удалился в Византию. Однако патриарх Никифор уговорил его дать согласие на назначение.

В течение восьми лет Иларион мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний: его неоднократно заточали в темницу, морили голодом и жаждой. Несмотря на все мучения, Иларион не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут, считали предки.

