0
11:05
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
10:49
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
09:11
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
17:34
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
15:21
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
13:54
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
12:57
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Ларион Пропольник наступил по народному календарю

19 июня по народному календарю наступил Ларион Пропольник, пишет портал сalend.ru.

По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято называть Новым — в отличие от святого Илариона Великого, жившего в IV веке (его память совершается 3 ноября). Иларион Новый, который жил в IX веке, родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии.

В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. После смерти игумена братия хотели избрать на его места Илариона, но он, узнав об этом, тайно удалился в Византию. Однако патриарх Никифор уговорил его дать согласие на назначение.

В течение восьми лет Иларион мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний: его неоднократно заточали в темницу, морили голодом и жаждой. Несмотря на все мучения, Иларион не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут, считали предки.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
19 июня 2017
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
19 июня 2017
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
19 июня 2017
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
18 июня 2017
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
18 июня 2017
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
18 июня 2017
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...