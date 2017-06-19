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Общество

100 тысяч заплатит «Псковавтодор» за ненормативное содержание дорог в Невельском районе

«Псковавтодор» оштрафовано на 100 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий Невельская межрайонная прокуратура установила, что состояние автомобильных дорог общего пользования регионального значения Великие Луки – Невель и Ольша – Велиж – Усвяты – Невель не соответствует  требованиям закона. В частности, предельные размеры отдельных просадок, выбоин  на дорогах превысили допустимые пределы, на отдельных участках глубина ям составила более 10 см, ширина - 60 см, длинна - 100 см, а горизонтальная разметка была слаборазличима либо отсутствовала.

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