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Культура

Наутилус для Марфы

А не поднять ли нам сегодня кубок, господа, наполненный историческим смыслом? Тем более что в псковском музее нашлась реплика глубоко символичного сосуда, некогда подаренного польским королем Казимиром всем хорошо известной Марфе Борецкой. В то время, когда было решено покончить с раздробленностью и собрать русские земли воедино, жена новгородского посадника упорно смотрела в другую сторону и полагала, что заграница ей поможет. Вспомним, во что это вылилось, и приглядимся к иноземному экспонату.

Впервые на политической сцене Марфа появилась в 1470 году. Тогда состоялись выборы нового архиепископа - весьма влиятельной персоны в Новгородской республике. И этот сан, вопреки желанию посадницы, получил не кто иной, как сторонник сплочения с Москвой Феофил. Словом, первую стратегическую схватку она проиграла.

Марфа Борецкая (фото wikipedia.org)

Однако Марфа не остановилась. Находясь в оппозиции к занимавшему престол Ивану III и возглавляя партию приверженцев князю литовскому и королю польскому Казимиру IV, она продолжила выступать за независимость Новгорода от Москвы. Богатейшей республике с вечевым устройством было что терять, её обширные владения простирались от Балтийского моря до Урала и от Белого моря до Волги. Здесь привыкли определять сами, как жить, кого встречать и кому отказывать.

Казимир IV (фото wikipedia.org)

Как раз в надежде сохранить некоторую автономию и свои политические права, Марфа и составила проект договора о вхождении Новгорода в Литовское княжество. Последнее же обещало посаднице всяческую поддержку.

Иван III. Гравюра (фото wikipedia.org)

Понимая, что завершить дело миром не удастся, московский князь объявил войну и в 1478 году полностью подчинил себе республику. Новгородское вече было упразднено.

Предмет, который напоминает об этом событии, сейчас хранится в Государственном историческом музее в Москве. В 1973-м сотрудники ГИМа передали псковским коллегам копию ювелирной работы, созданную, скорее всего, в XIX веке.

Благодаря заморской раковине наутилуса в искусной оправе кубок выглядит загадочно и маняще. Торжественность ему придаёт не только мерцание перламутра, но и красивая высокая ножка. На кубке можно разглядеть литую фигурку с веточками в руках, чеканный и резной растительный орнамент, изображения дракона и рыбы из кости, а также ящерицы из серебра. На тулове в овале – надпись: «В подарок посаднице Марфе Борецкой от польского короля Казимира».

  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов
  • Кубок, подаренный Марфе Борецкой Казимиром IV
    Фото: Андрей Степанов

Расчёт русской Марфы, принявшей иностранный кубок с политическим подтекстом, не оправдался, и эта ошибка дорого ей обошлась. Побеждённая посадница потеряла всё и пропала сама. Как именно оборвалась её жизнь точно неизвестно: то ли она была пострижена в монахини и умерла в обители, то ли была казнена.

Анна Цветкова
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