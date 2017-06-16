Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде

09:38, 19 июня 2017, ПАИ

Победитель «Народного признания» в номинации «Защита» капитан, заместитель командира взвода ДПС №1 Артур Ляш снова не остался равнодушным к чужой беде. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Анна Удовенко, возглавляющая контрольный отдел Псковской городской Думы.

18 июня около 14:40 напротив дома номер 11 по улице Рокоссовского она с мужем увидела, как мужчина избивает женщину. «Она падает, а он продолжает её бить. На улице много людей, они идут по делам и стыдливо отворачиваются. На помощь к женщине бросается мой муж, я, включая телефон для фиксации, иду следом. Мужчина пьян, сильно пьян. Женщина - напугана. У нее перелом уха, сотрясение головного мозга, множественные гематомы головы, ссадины по всему телу, гематомы на лице, на спине и синяки под глазами. Она плачет и просит спасти ее, так как ее сожитель может ее убить. Дважды герой избиения женщины пытался уйти, муж его вернул», - рассказала Анна в группе «Контроль. Псков» в «Фейсбуке».

На противоположной стороне улицы Анна вместе с мужем заметили экипаж ДПС. «Тормозим машину, останавливается капитан ДПС Артур Ляш. Послушав наши пояснения и увидев состояние потерпевшей и видео, он сковывает руки нарушителя наручниками и мы вместе с машиной экипажа ДПС едем в первое отделение полиции по городу Пскову. Женщина пишет заявление. Мы даем свидетельские показания», - добавила Анна Удовенко.

Она отметила, что героями дня для неё стали её муж, «который не умеет быть равнодушным и первый бросился на помощь женщине», и капитан ДПС Артур Ляш, «для которого даже во время обычного патрулирования города привычным делом является задержание нарушителей».

«Пока в нашем городе живут такие мужчины как мой муж Артем Удовенко и капитан ДПС Артур Ляш, всем женщинам можно спокойно ходить по улицам. Правда, в этой ситуации странно, что всем прохожим было все равно и они мирно шли по своим делам, не обращая внимания на то, как на тротуаре мужчина ногами бьет по голове женщину. Чудовищное зрелище. Ещё более чудовищно, что мало кто обращал на это внимание. Псковичи, давайте все же будем людьми? Не проходите мимо, когда людям нужна помощь!» - обращается к горожанам Анна Удовенко.