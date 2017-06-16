Пять региональных отделений партий имеют право участвовать в предстоящих в Псковской области выборах без сбора подписей

09:42, 19 июня 2017, ПАИ

Пять региональных отделений партий имеют право участвовать в предстоящих в Псковской области выборах без сбора подписей избирателей, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона.

Исполняя нормы избирательного законодательства, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области направило в Избирательную комиссию Псковской области список политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №8 и список политических партий, региональных отделений политических партий и их структурных подразделений, а также иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления Псковской области в единый день день голосования 10 сентября.

Из 48 политических партий, зарегистрированных в регионе, пять партий имеют право участвовать во всех выборах без сбора подписей избирателей, это: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». Перечень размещен на сайте Избирательной комиссии области.

Иным политическим партиям для поддержки выдвижения кандидата, а также в поддержку самовыдвижения кандидата на дополнительные выборы депутата в Псковское областное Собрание необходимо собрать 3% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. Для поддержки кандидатов в районные Собрания депутатов и городские Думы - 0,5% от общего числа избирателей в своем округе.

На выборах должностного лица местного самоуправления (глава муниципального образования) регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, его региональным отделением или иным структурным подразделением осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого политической партией.

Напомним, извещение Избирательной комиссии, организующей выборы, о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов региональными политическими партиями, должно быть представлено в избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, если оно проводится в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня при проведении за его пределами.