0
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
Еще новости
Происшествия

В Пскове спасатели помогли угодившей в заброшенный колодец собаке

В 8:25 19 июня в Пскове на Рижском проспекте, 93 спасатели извлекли из люка собаку. Об этом Псковском у агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«В районе «Ленты» женщина гуляла со своим питомцем и услышала, как воет собака. Звуки доносились из заброшенного колодца. Там находилась дворняжка. На место были вызваны спасатели, которые с помощью специального оборудования подняли собаку наверх», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 18 июня в Пскове сотрудники МЧС помогли еще одной беспородной собаке. «На Красноармейской, 35 собака сорвалась с цепи и побежала к реке Мирожке, там она за что-то зацепилась звеном цепи в двух метрах от берега и не могла выбраться. Соседи пытались ее вызволить, но безуспешно. В итоге они вызвали спасателей, которые помогли животному. Собака мокрая, но здоровая, без повреждений», - сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 2
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова

Идет загрузка...