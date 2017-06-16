В Пскове спасатели помогли угодившей в заброшенный колодец собаке

10:28, 19 июня 2017, ПАИ

В 8:25 19 июня в Пскове на Рижском проспекте, 93 спасатели извлекли из люка собаку. Об этом Псковском у агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«В районе «Ленты» женщина гуляла со своим питомцем и услышала, как воет собака. Звуки доносились из заброшенного колодца. Там находилась дворняжка. На место были вызваны спасатели, которые с помощью специального оборудования подняли собаку наверх», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 18 июня в Пскове сотрудники МЧС помогли еще одной беспородной собаке. «На Красноармейской, 35 собака сорвалась с цепи и побежала к реке Мирожке, там она за что-то зацепилась звеном цепи в двух метрах от берега и не могла выбраться. Соседи пытались ее вызволить, но безуспешно. В итоге они вызвали спасателей, которые помогли животному. Собака мокрая, но здоровая, без повреждений», - сообщили в пресс-службе управления МЧС.