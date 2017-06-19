Общественную палату России возглавил журналист
Журналист и общественный деятель Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты РФ шестого состава. Об этом сообщает РИА Новости.
«Кандидатура секретаря Общественной палаты утверждена», — сказад секретарь ОП пятого состава Вячеслав Бочаров по итогам голосования членов палаты.
Избрание секретаря состоялось сегодня, 19 июня, на первом пленарном заседании палаты шестого состава. Согласно процедуре, кандидатов на пост главы палаты выдвигает совет старейшин ОП РФ, в который входят девять старейших общественников нового состава палаты.