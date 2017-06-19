0
11:05
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
10:49
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
09:11
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
17:34
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
15:21
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
13:54
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
12:57
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области

Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области, сообщает издание «Такие дела». Благотворительный магазин Charity Shop и фонд «Второе дыхание» подарил женщинам одежду и с помощью фотографа Максима Мармура устроил для них фэшн-съёмку.

Фото с сайта takiedela.ru

В объектив попали диетсестра Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Маргарита, санитарка Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Екатерина, библиотекарь Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Надежда, жительница Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия, парикмахер и уборщица Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана, контрактный управляющий Опочецким домом-интернатом для престарелых и инвалидов Наталья, стоматолог Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга, Медсестра Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяна.

Женщины не только выбрали наряд по душе и сфотографировались, но и рассказали корреспонденту издания свои истории. 

Напомним, в начале июня благотворители на розовой «Газели» устроили в домах престарелых Великих Лук и Опочки бесплатные магазины одежды.

Московский благотворительный фонд «Второе дыхание» принимает ненужную одежду у горожан и распределяет её на повторное использование или переработку. Одежда в идеальном состоянии продаётся, а вся выручка идёт на развитие социальных проектов фонда или перечисляется в благотворительные организации. Одежда в хорошем состоянии отправляется нуждающимся семьям в регионы. Порванная, устаревшая и потертая одежда отправляется на эко-переработку в Ивановскую и Архангельскую области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
19 июня 2017
Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
19 июня 2017
Выкуп «Интуриста» под студгородок проведен с полным соблюдением законодательства - ПсковГУ
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
19 июня 2017
Выпускники Пскова сдают ЕГЭ по химии и истории
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
18 июня 2017
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра и милосердия
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
18 июня 2017
С 1 июля в Михайловском и Тригорском прекращается продажа билетов в музеи и на экскурсии
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
18 июня 2017
Российские и немецкие военные проведут в Псковской области поисковые работы
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
«Российский подводный фестиваль» в Себежском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...