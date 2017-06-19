Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области

11:05, 19 июня 2017, ПАИ

Героинями глянца почувствовали себя работницы двух домов престарелых в Псковской области, сообщает издание «Такие дела». Благотворительный магазин Charity Shop и фонд «Второе дыхание» подарил женщинам одежду и с помощью фотографа Максима Мармура устроил для них фэшн-съёмку.

В объектив попали диетсестра Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Маргарита, санитарка Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Екатерина, библиотекарь Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Надежда, жительница Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия, парикмахер и уборщица Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана, контрактный управляющий Опочецким домом-интернатом для престарелых и инвалидов Наталья, стоматолог Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга, Медсестра Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяна.

Женщины не только выбрали наряд по душе и сфотографировались, но и рассказали корреспонденту издания свои истории.

Напомним, в начале июня благотворители на розовой «Газели» устроили в домах престарелых Великих Лук и Опочки бесплатные магазины одежды.

Московский благотворительный фонд «Второе дыхание» принимает ненужную одежду у горожан и распределяет её на повторное использование или переработку. Одежда в идеальном состоянии продаётся, а вся выручка идёт на развитие социальных проектов фонда или перечисляется в благотворительные организации. Одежда в хорошем состоянии отправляется нуждающимся семьям в регионы. Порванная, устаревшая и потертая одежда отправляется на эко-переработку в Ивановскую и Архангельскую области.