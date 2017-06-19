Росгвардия ведёт приём псковичей в центре лицензионно-разрешительной работы
Отдел Росгвардии по Псковской области ведёт приём граждан и юридических лиц в центре лицензионно-разрешительной работы (улица Ипподромная, 108). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Расписание приёма граждан по вопросам оборота гражданского (нарезного) оружия: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00); суббота с 9:00 до 12:30, кабинет № 13 телефон 53-81-20.
Приём по вопросам лицензирования и контроля за частной охранной деятельностью: вторник, четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00); суббота с 9:00 до 12:30 кабинет № 8 телефон 53-44-69.
Приём юридических лиц (предприятия, имеющие лицензии на торговлю оружия (патронов), подразделений ведомственной охраны), по вопросам оборота боевого ручного стрелкового, служебного и спортивного оружия (образовательные и спортивные организации) ведётся во вторник и четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00) и в субботу с 9:00 до 12:30 кабинеты № 8, 11 телефон 53-44-69.
Также центром ЛРР отдела Росгвардии по Псковской области реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы. Приём граждан осуществляется во вторник и четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 14:00).
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); номер мобильного телефона, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.