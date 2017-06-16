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В Пскове возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства 14-летней девочки

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства 14-летней девочки, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

18 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении возле дома 50 по улице Юбилейной в Пскове тела 14-летней девочки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. По этому факту следственный отдел по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По предварительным данным, падение ребенка произошло из квартиры, расположенной на девятом этаже указанного дома.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии, принимаются меры к изъятию и осмотру компьютерной техники, проводятся допросы родственников и знакомых девочки. В обязательном порядке следователями будет изучен круг общения девочки и отношения между подростками. 

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