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Общество

15% россиян задумываются о переезде за границу на ПМЖ

Доля россиян, задумывающихся о переезде на постоянное место жительство (ПМЖ) за рубеж, снижается в последние года: сейчас этот показатель составляет 15% против 19% год назад и 22% в 2013 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

Чаще всего такие мысли посещают респондентов в возрасте 18-24 лет (32%), в остальных возрастных группах этот показатель заметно ниже - 21% среди 25-39-летних и 10% среди 40-54-летних.

Однако большинство россиян (79%) не хотели бы постоянно жить за рубежом. Затруднились с ответом 7% участников опроса.

Отвечая на вопрос, в какой мере они сейчас готовы к переезду на ПМЖ в другую страну (за пределы бывшего СССР), 1% сообщил, что собирает, оформляет документы на выезд, 2% приняли твердое решение уехать, 7% обдумывают возможности выезда, 16% просто «иногда подумывают над этим».

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