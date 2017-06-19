Разрешения на сезон охоты 2017–2018 распределены в Псковской области

12:43, 19 июня 2017, ПАИ

С 14 по 16 июня состоялась жеребьевка по распределению разрешений на добычу ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области в 2017-2018 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Жеребьевка проведена в соответствии со статьей 9 Закона Псковской области от 25.02.2011 № 1048-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области».

Результаты можно посмотреть здесь.