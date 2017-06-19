Работодатели из Псковской области готовы платить за стажировку сотрудников

11:50, 19 июня 2017, ПАИ

Работодатели из Псковской области готовы платить за стажировку сотрудников, сообщили Псковскому агентству информации в службу исследований HeadHunter.

Доля предложений о стажировке или прохождении практики от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru в мае в Псковской области, составляет 1%. Большая часть подобных вакансий открыты в сфере «Продажи», еще треть – в профобласти «Начало карьеры». Половина вакансий предполагает занятость на полный рабочий день, в каждом третьем предложении указан сменный график работы. Средняя предлагаемая заработная плата для «стажёров» в Псковской области составила 15 тысяч рублей, учитывая, что в большинстве вакансий стажировка рассматривается как первый шаг к полноценному трудоустройству, поэтому указывается, практически, полноценная заработная плата сотрудника.

Более половины студентов и выпускников (56%) рассчитывают пройти стажировку этим летом. Три года назад доля таких учащихся составляла лишь 35%. При этом студенты и молодые специалисты из регионов, включая Псковской область, несколько реже ориентированы на прохождение летней стажировки нежели учащиеся из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отвечая на вопрос о целях стажировки, российские студенты, как и три года назад, чаще всего называют ценный опыт и знания (74%). Цель подзаработать преследуют 46% респондентов. Нынешние выпускники чуть более прагматичны по сравнению с учащимися 2014 года, так, каждый второй рассчитывает получить сертификат по результатам стажировки и 62% устроиться в компанию, в которой они планируют пройти практику. Каждый третий опрошенный надеется, кроме всего прочего, завести полезные знакомства.

Что касается сроков прохождения стажировки, российские выпускники планируют потратить на трудовой опыт в среднем 1,5-2 месяца. В сравнении с 2014 годом заметна тенденция к увеличению времени, потраченного на летнюю практику. Порядка 28% опрошенных рассчитывают стажироваться большую часть летних каникул.

По результатам опроса в целом по России, каждый второй выпускник рассчитывает на оплачиваемую стажировку. В то же время 40% респондентов пока не имеют представления, получат ли они компенсацию за потраченное на работодателя время.

За прохождение месячной стажировки современные российские выпускники в среднем рассчитывают получать 14,5 тысяч рублей.