38 нарушений зафиксировала псковская рыбоохрана за неделю

13:30, 19 июня 2017, ПАИ

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны выявили в Псковской области 38 административных правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Наложены штрафы на сумму 56,7 тыс. рублей, взыскана 61,1 тыс. рублей, изъяты 16,2 кг водных биоресурсов, 22 незаконных орудия лова 4 транспортных средства.

Всего за указанные период госинспекторами рыбоохраны Северо-Запада зафиксировали 441 административное правонарушение и наложили 818 тыс. 700 рублей штрафов.