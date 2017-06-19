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Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 20 июня

20 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов, днем: +17…+22.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме. 

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