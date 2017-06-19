Делегация Псковской области находится с бизнес-миссией в Риге

12:09, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня делегация Псковской области находится с бизнес-миссией в столице Латвии Риге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, возглавил делегацию заместитель губернатора региона Сергей Перников, в ее состав также вошли председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Моглино» Ольга Торбич.

Основная цель поездки — презентация потенциала и возможностей ОЭЗ «Моглино» для латвийских бизнесменов, входящих в состав рижского бизнес-клуба: производителей лакокрасочных материалов и промышленной химии, автомобилей, парфюмерии, а также владельцев компаний, занимающихся оптовой продажей электрооборудования, инструментов, нефтепродуктов.

В рамках бизнес-миссии также пройдет встреча с представителями свободного порта и свободной экономической зоны «Вентспилсс» по вопросам налаживания взаимодействия между Псковской и Ветспилсской ОЭЗ.

Кроме того, вице-губернатор Сергей Перников проведет рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Латвии Евгением Лукьяновым, на которой стороны обсудят возможности расширения взаимодействия между Латвийской Республикой и Псковской областью в рамках соглашения о сотрудничестве. Напомним, соответствующий документ в мае подписали губернатор региона Андрей Турчак и посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов .

Добавим, что в рамках бизнес-миссии делегации Псковской области в столицу Латвийской Республики пройдут и другие рабочие встречи.