«Счастливые билеты» продаются в Псковском драмтеатре

12:24, 19 июня 2017, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы продолжается акция «Счастливый билет». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, при покупке билета на премьеру спектакля «Усвятские шлемоносцы» 19 и 20 июня зрители получают возможность посетить спектакль нового сезона бесплатно.

Билеты на премьерные показы спектакля «Усвятские шлемоносцы», которые пройдут 21 и 22 июня, становятся «счастливыми». Они дают возможность бесплатно посетить один из спектаклей Большой сцены в новом 112-м театральном сезоне. Для того, чтобы бесплатно попасть на спектакль, нужно сохранить билет с премьеры и в новом сезоне предъявить его на входе перед началом показа.

«Счастливый билет» можно приобрести только в кассе театра на улице Пушкина, 13. Принять участие в акции можно один раз. Предложение не распространяется на другие премьерные показы, антрепризные спектакли и гастроли, а также на спектакли фестивалей; не распространяется на билеты, приобретенные по льготе и со скидкой.