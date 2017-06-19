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В псковском банке и великолукском магазине изъяты поддельные купюры

В Пскове и Великих Луках снова обнаружены денежные  купюры с признаками подделки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в финансовом учреждении Пскова изъята одна банкнота достоинством в пять тысяч рублей и две купюры по тысяче рублей  с признаками подделки.

Еще одна фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в Великих Луках в кассе одного из местных магазинов. Стражи порядка проводят проверки по этим фактам.

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