В псковском банке и великолукском магазине изъяты поддельные купюры

12:30, 19 июня 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках снова обнаружены денежные купюры с признаками подделки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в финансовом учреждении Пскова изъята одна банкнота достоинством в пять тысяч рублей и две купюры по тысяче рублей с признаками подделки.

Еще одна фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в Великих Луках в кассе одного из местных магазинов. Стражи порядка проводят проверки по этим фактам.