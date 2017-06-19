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Двое псковских автомобилистов и скутерист повторно задержаны в нетрезвом состоянии

В Псковской области дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 18 июня на улице Маршала Жукова в Великих Луках полицейские остановили «Ладу Приору». Выяснилось, что транспортным средством управлял  27-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В Дедовичах на улице Энергетиков стражи порядка задержали нетрезвого  водителя «Ауди-80». В Плюссе на улице Школьной выявлен водитель скутера «Хонда», находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По всем установленным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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