Двое псковских автомобилистов и скутерист повторно задержаны в нетрезвом состоянии

13:07, 19 июня 2017, ПАИ

В Псковской области дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 18 июня на улице Маршала Жукова в Великих Луках полицейские остановили «Ладу Приору». Выяснилось, что транспортным средством управлял 27-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В Дедовичах на улице Энергетиков стражи порядка задержали нетрезвого водителя «Ауди-80». В Плюссе на улице Школьной выявлен водитель скутера «Хонда», находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По всем установленным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.