Волонтёры псковского Красного Креста навестили свою подопечную

22:51, 19 июня 2017, ПАИ

В рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» сотрудник Красного Креста Любовь Сушилова и активный волонтёр Красного Креста Антонина Данилова навестили Валентину Станкевич. Визит совпал с днём рождения женщины, которой исполнилось 89 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости рассказали о событиях и мероприятиях псковского Красного Креста. Любовь Сушилова рассказала о 150-летнем юбилее Российского Красного Креста и благотворительном автопробеге, посвященном этой дате. Антонина Данилова поделилась своим опытом в волонтёрской работе и участии в деятельности клуба Красного Креста «Творческое долголетие», позволяющей пожилым людям с пользой проводить свободное время. В свою очередь, хозяйка немного рассказала о своей жизни, о детстве, на которое выпала фашистская оккупация. На начало Великой Отечественной войны мама Валентины Станкевич одна воспитывала четверых дочерей: отец девочек погиб ещё в Гражданскую войну. Период оккупации запомнился Валентине Станкевич постоянным страхом перед фашистской неволей и чувством голода. Мама сумела уберечь своих девочек от интернирования в другие страны.

После войны Валентина Станкевич получила профессию воспитателя в детском саду и проработала в этой должности 39 лет. В настоящее время, похоронив мужа и сына, женщина живет одна, но о ней заботится внук. Вот уже несколько лет пожилая женщина из-за плохого здоровья находится на надомном обслуживании медсестёр милосердия псковского Красного Креста. По словам подопечной, постоянные внимание и уход помогают ей справиться с недугами и плохим настроением.

В завершение встречи гости вручили хозяйке небольшие подарки от Красного Креста.

Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением немецкого Красного Креста в Гере (Германия).