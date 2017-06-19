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Общество

Выставка в честь Виктора Цоя открылась в городской библиотеке Пскова

Уникальный экзепмляр журнала «Мы» представлен на выставке абонемента Центральной городской библиотеки Пскова (Конная, 6), сообщили в пресс-службе библиотеки.

Он вышел в свет в январе 1991 года. Читатели могут лично ознакомиться с ним и другими изданиями, посвященными поэту и музыканту, актеру Виктору Цою.

В экспозиции также представлено хрестоматийное «Путешествие рок-дилетанта» Александра Житинского, размышления Артемия Троицкого в «Музыке в СССР» и «Back in the USSЯ», биография с раритетными материалами из личного архива, которые опубликованы впервые.

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