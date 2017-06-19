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Общество

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», которым, в частности, уточняется порядок установления неполного рабочего дня.

Как сообщается на сайте Кремля, изменения, вносимые в статьи Трудового кодекса, уточняют порядок установления неполного рабочего дня, в том числе предоставление работнику перерыва для отдыха.

Также конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего дня в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, которая подлежит оплате в повышенном размере.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работающему на условиях неполного рабочего времени может устанавливаться ненормированный рабочий день, только если соглашением сторон в трудовом договоре установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

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