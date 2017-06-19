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Фестиваль «Пришелонское плетение» пройдёт в Порхове 24 июня

24 июня на территории Порховского дома ремесел пройдет фестиваль ремесленного труда «Пришелонское плетение». Он проводится при поддержке областного центра народного творчества третий год подряд.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля.

«Площадка у Дома ремесел превратится в территорию творчества. Главными героями праздника станут сами порховичи – мастера по плетению из природных материалов», - рассказали в учреждении.

В 13:00 начнется ярмарка, где будут участвовать мастера Пскова и области, а также клуб исторической реконструкции «Бор Хейм». В этот день псковские и порховские мастера проведут мастер-классы по ткачеству поясов, плетению из природных материалов, народной традиционной кукле, пальчиковой кукле, росписи по керамике. На площадке реконструкторов можно будет увидеть изготовление пряников «Витязь», тренировочные бои рыцарей, сделать аквагрим, зайти в лучный тир.

Посетители праздника познакомятся с коллекцией одежды «Росинушка» от «Студии дизайна русского современного костюма» под руководством Алены Ивановой. Также на фестивале выступит псковский ансамбль «Уграда» и порховский ансамбль «Забава», пройдут игры и хороводы.

Зрителей и участников ожидает дефиле-сюрприз и демонстрация коллекции шалей с привлечением моделей из зрителей и участие в изготовлении плетеной изгороди.

Ярмарка ремёсел начнется в 13:00, а увлекательные программы - в 14:30.

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