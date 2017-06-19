Власти города и области поздравили с 90-летием Почетного гражданина Пскова Николая Солнышкина

14:47, 19 июня 2017, ПАИ

19 июня начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов и глава города Иван Цецерский поздравили Почетного гражданина Пскова Николая Солнышкина с 90-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вручая поздравительный адрес от администрации Псковской области, Александр Седунов отметил неоценимый вклад юбиляра в развитие образования в Пскове, в частности, в становление Политехнического института.

«Ваш богатый жизненный опыт, трудолюбие, и неиссякаемая энергия дают силы преодолеть любые невзгоды. От всей души желаю вам, Николай Петрович, крепкого здоровья, мира, благополучия, отличного настроения и бодрости духа», - сказал в поздравительном слове Иван Цецерский.

Глава Пскова вручил Николаю Солнышкину памятный подарок, цветы и приветственный адрес.

В свою очередь именинник сказал, что очень внимательно следит за тем, что происходит в Пскове, всегда радуется успехам родного города и тому, как развивается областная столица.

Отметим, Николай Петрович Солнышкин родился 17 июня 1927 года в Тверской области. Направлен на работу в Псков. Был директором крупнейшего на Псковщине Псковского машиностроительного завода. За годы руководства Солнышкиным Н. П. завод стал одним из ведущих предприятий в отрасли.

Работая с 1966 по 1972 год секретарем Псковского ГК КПСС по промышленности и строительству, Солнышкин Н. П. способствовал быстрому развитию промышленности Пскова. В 1972 года был назначен директором вновь организованного Псковского филиала Ленинградского политехнического института. Благодаря напряженной целеустремленной работе Солнышкина Н. П., умелому подбору кадров были успешно решены сложные задачи по развитию института и превращению его в современное высшее техническое учебное заведение страны. Автор более 150 печатных трудов, опубликованных во внутривузовских и центральных изданиях.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2-й степени», многими другими государственными медалями. В 1991 году ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». В 2003 году Н.П. Солнышкину присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».