Решивший купить автомобиль пскович стал жертвой мошенника

14:50, 19 июня 2017, ПАИ

В Пскове полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, мужчина решил через один из сайтов приобрести автомобиль. В ходе телефонного общения с продавцом ему было предложено перечислить на указанный счет в качестве предоплаты 150 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, и после этого лжепродавец перестал выходить на контакт.

В итоге потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время с произошедшим разбираются в отделении полиции. Установлено, в частности, что телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.