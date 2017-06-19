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Решивший купить автомобиль пскович стал жертвой мошенника

В Пскове полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, мужчина решил через один из сайтов приобрести автомобиль. В ходе телефонного общения с продавцом ему было предложено перечислить на указанный счет в качестве предоплаты 150 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, и после этого лжепродавец перестал выходить на контакт.

В итоге потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время с  произошедшим разбираются в отделении полиции. Установлено, в частности, что  телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. 

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