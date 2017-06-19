В трёх районах Псковской области проверяют качество воспроизводства лесов

14:58, 19 июня 2017, ПАИ

В Новоржевском, Локнянском и Бежаницком районах Псковской области специалисты Центра защиты леса Новгородской области (филиала ФБУ «Российский центр защиты леса») проводят оценку качества воспроизводства лесов.

Как сообщил Псковскому агентству информации директор ведомства Роман Глебова, в ходе мониторинга проверяется также качество мероприятий по уходу в молодняках.

Специалистами филиала совместно с представителями лесничеств проводится визуальный осмотр лесных участков и ряд измерительных работ: закладка пробных площадей, измерение средних высот по каждой породе, сплошной перечет для определения породного состава и степени сомкнутости крон.

В результате обследования заполняются полевые карточки с фотофиксацией, в которых отражены таксационные показатели и рекомендуемые мероприятия для улучшения роста и биологической устойчивости молодняков.

Отметим, в 2016 году в результате таких работ в Псковской области было обследовано 70 га лесного фонда. При этом были выявлены случаи нарушений правил лесовосстановления. Основная причина таких нарушений – недостаточное количество деревьев главной породы в искусственно созданных лесных культурах (менее 2000 шт/га), а также заглушенность лесных культур малоценными древесными породами. Результаты мониторинга были переданы региональным органам власти.

В нынешнем году специалистам Центра защиты леса Новгородской области предстоит оценить уже 100 га молодняков.

При этом в этом году уже были проведены работы в лесном питомнике Новоржевского района.