Псковичи заняли второе место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

15:11, 19 июня 2017, ПАИ

Команда Псковской области заняла второе место на XХI межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в городе Мирный Архангельской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На территорию космодрома «Плесецк» прибыли команды 18 команд со всего Северо-Запада, более 200 человек, включая взрослых. Как отметили организаторы соревнований, детям была предоставлена уникальная возможность побывать на одном из важнейших стратегических объектов страны.

Юные спасатели боролись за право назваться лучшими в комбинированной пожарной эстафете, на полосе препятствий, в поисково-спасательных работах, в комбинированных силовых упражнениях, на маршруте выживания. Ребятам удалось практически поработать с пожарно-спасательным оборудованием и научиться действовать при различных чрезвычайных ситуациях.

Торжественная церемония закрытия соревнований и награждения победителей состоялась на плацу одной из воинских частей космодрома. Участников соревнований приветствовали начальник космодрома «Плесецк» Николай Нестечук, начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов, начальник по физической подготовке и спорту СЗРЦ МЧС России Михаил Забаев, руководитель Агентства ГПС и ГЗ Александр Уваров.

Победу в обеих возрастных группах, старшей (15-17 лет) и младшей (12-14 лет), одержали команды республики Коми. Второе место в этих категориях досталось воспитанникам псковского клуба «Патриот». Третье место в старшей группе заняла Вологодская область, в младшей - Архангельская область.

Следующий, всероссийский этап «Школы безопасности», который объединит победителей межрегиональных соревнований со всей России, пройдет в конце лета в Москве.