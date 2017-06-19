Псковский психолог: Подростки плохо понимают невозвратность смерти

15:07, 19 июня 2017, ПАИ

Подростки плохо понимают, что смерть – это что-то невозвратное, заявила псковский психолог Румия Калинина на брифинге в пресс-центре «Псковской правды», который прошёл сегодня, 19 июля, по следам трагедии с гибелью 14-летней девочки, упавшей из окна 9 этажа на улице Юбилейной в Пскове.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, психолог предупредила, что попытки манипулирования или шантажа суицидом со стороны подростков всегд являются сигналом для их родителей. Такие случаи сигнализируют о том, что ребёнку плохо. «И замкнутость, и агрессивное поведение, и перемены во внешнем виде - повод задуматься над тем, что происходит и даже обратиться к психологу», - добавила Румия Калинина.

Также она отметила, что часто родителям подростков кажется, будто ребенок уже большой, самостоятельный и требует не так много внимания, как маленький. «Это не так. На самом деле, в это время ребенок начинает думать, что он уже взрослый. Постепенно он перестает быть податливым пластилином, к тому же адекватность самооценки резко падает. Он начинает все переоценивать, пересматривать, но он не умеет оценивать и анализировать ситуацию - у них в это время черно-белое мышление», - рассказал психолог. По её словам, лишь спустя 3-5 лет, после проб и ошибок, подросток станет взрослым человеком, а на данном этапе они очень нуждаются в помощи и поддержке и будут прислушиваться к тому, кто является авторитетом, то есть к тем, кто его понимает.

По словам психолога, родителям важно вспоминать себя в подростковом возрасте и понимать, что для подростка то, к чему он стремится - это очень важно и здорово. «Другое дело, что методы для достижения цели могут быть разные и не всегда социально одобряемые. Важно сказать подростку: «Да, это классно, но давай подумаем, как это сделать». Им нужны такие подсказки, такие разговоры, важно узнать, что он хочет, о чём мечтает», - сказала она

По мнению Румии Калининой, у ребенка может быть множество проблем, в том числе в школе, но если в семье у него есть с кем поговорить, то всё будет в порядке. «Мы же не можем обеспечить благоприятный социум, но можем обеспечить психологический комфорт дома, помогая решать возникающие сложности. Не скажу, что родители виноваты (в суициде в том числе), но они могут помочь решить любую трудность и суперкритическую ситуацию в жизни подростка», - заявила она.

Специалист отметила, что самые трудные вопросы ей, как психологу, задают именно подростки, а не взрослые. Она пояснила, что подросткам важно найти человека, которому можно довериться – это могут быть родители, бабушка, тётя, педагог.

Также психолог сказала, что многие родители не понимают, что чего-то не додают детям, часто уверены, что у них всё хорошо. По ее мнению, в подростковом возрасте не время учить убирать постель и ходить в магазин - это время выстраивания отношений. Он добавила, что убирать за собой и делать уроки нужно учить до 12 лет.

«Надо обратить внимание, если ребенок говорит «мне скучно, всё плохо» - это признаки того, что с ребенком что-то не так», - заключила она.